Ekaizer: "Rajoy figura en 11 de los 14 folios de los 'papeles de Bárcenas'"

El Partido Popular sale en tromba a defender al presidente del Gobierno. El partido insiste en destacar "la honradez" de Rajoy, y aseguran que el que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, es un "delincuente".

Ernesto Ekaizer señala que el argumentario que el PP ha vuelto a repartir a los medios carece de consistencia. "Mariano Rajoy figura en 11 de los 14 folios de los 'papeles de Bárcenas' publicados por 'El País'. Le pagaron desde el año 1997 hasta 2008 esos 'complementos' en pagos trimestrales", ha explicado Ekaizer. El periodista insiste en que se avecina un enfrentamiento total.

Ramón Pérez-Maura recuerda que cuando un partido tiene que hacer un canto a sus propios méritos, es porque existe un problema. "El discurso del PP no ha cambiado en ningún momento, por lo menos está siendo coherente. No puedes demostrar que no has hecho algo", insiste el periodista.