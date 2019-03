Los diputados de ERC se quedan sin escaño y retrasan la sesión del Congreso

LA ANÉCDOTA DE LA MAÑANA

Antes de dar comienzo la sesión de la constitución de la Cortes en el Congreso de los Diputados, los miembros electos de ERC han dejado la anécdota de la mañana al obligar a retrasar el inicio por no tener asiento. La confusión llevó a pensar que no tenían sitio, pero el problema fue que querían sentarse en sus asientos antiguos, que ya no les pertenecen para esta legislatura.