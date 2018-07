Baltar: "Se reparte más trabajo a la gente del PP en la diputación”

El presidente de la Diputación de Ourense respondió en marzo de 2011 a las preguntas de ‘El Intermedio’. A la cuestión sobre que la mitad de los trabajadores de la diputación fueran cargos electos del PP o familiares de miembros del PP, Baltar respondía que no era cierto, “hay algunos pero no es cierto. No hay una relación que se pueda establecer”.

Baltar daba su opinión sobre aquellas personas que lo catalogana de cacique: “si cacique es el que al margen de la ley está haciendo las cosas, no me considero cacique pero si le llamas a un señor que se preocupa de resolver los problemas de la gente que pasa por su despacho, entonces sí”. Además, reconocía que el ayuntamiento de Ourense “pululan más personas del PSOE y del Bloque y en la diputación más del PP que del Bloque y PSOE. Y se reparte más trabajo a la gente del PP en la diputación”.