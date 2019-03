Antonio Barahona: "He sentido una indignación atroz ante una injusticia más"

Ha perdido 68.000 euros con las preferentes. "Los ahorros de toda una vida de trabajo". Antonio Barahona no ha podido aguantar más. Afectado por la estafa de las preferentes, se ha alzado en contra del Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, durante el juicio al juez Elpidio Silva. "He sentido una indignación atroz ante una injusticia más. He tenido la necesidad de defender a Silva porque es el más honrado de todos y por supuesto luchar contra el sinverguenza estafador (por Blesa, presente en la sala)".

"Entiendo perfectamente que es un desacato a la autoridad que se pretende imponer pero una autoridad puede ser justa o no justa (...) Y si a mi se me trata a bofetadas con lo que se me ha rodado tengo que tratar de defenderme. La dignidad es patrimonio de los libres y los decentes" , añade Antonio.