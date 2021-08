Nilofar Bayat está a salvo de los talibanes. La jugadora de baloncesto adaptado ha podido salir de Afganistán acompañada de su marido para emprender una nueva vida en Bilbao, ciudad en la que se encuentra su próximo equipo, el Bidaideak BSR, vigente campeón de liga.

En una entrevista a 'Al Rojo Vivo', Nilofar cuenta su experiencia, los instantes previos y posteriores a su llegada a España y recuerda que aún quedan muchos afganos que están sufriendo una represión que puede acabar con sus vidas.

"He salido de Afganistán para salvar mi vida, pero por supuesto me preocupa mi familia. Desde el momento que salimos del aeropuerto de Kabul, mi marido y yo pensamos todo el día en nuestras familias y en la situación tan horrible en la que se encuentran", dice.

"Me entristece saber que no hay nada más que pueda hacer por ellos. Espero que algún día puedan salir del país", comenta la capitana de su selección resentida. Y es que para escapar de Afganistán, han tenido que pasar un calvario: "Fue el día más difícil de mi vida. Nunca había hablado directamente con los talibanes. Lo tuve que hacer por primera ves cuando llegamos al aeropuerto y allí vi y comprendí lo peligrosos que son".

"No saben nada, no se preocupan por los seres humanos y demuestran ser seres maleducados", continúa Nilofar criticando fuertemente al régimen recientemente establecido en las ciudades más importantes del país.

"Es un grupo muy peligroso que se ha hecho con el control de Afganistán. No aceptan a las mujeres, no les gusta mejorar, solo quieren guerra", se lamenta. "Lloré muchísimo por mi país, por las personas que siguen allí. Yo he salvado mi vida, ¿pero y mi familia? ¿Y el resto de gente que vive en el país con esta gente?", se pregunta Bayat pidiendo ayuda para todos ellos.

De momento, ella, su marido y otros nueve afganos más están alojados en Bilbao, donde esperan regular sus papeles como nuevos ciudadanos españoles después de haber sido sacados de urgencia de una situación de vida o muerte.