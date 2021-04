"¿Por qué con este Gabilondo no?" pregunta Antonio García Herreras al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una cuestión a la que Edmundo Bal responde con contundencia en Al Rojo Vivo. Cree que el candidato del PSOE "se ha echado en los brazos de Iglesias" e insiste en continuar con un gobierno junto al PP tras "dos años de éxito" gracias a Ciudadanos.

Así, confiesa que cree que Gabilondo en realidad no quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid sino Defensor del Pueblo, algo para lo que según Bal debe tener "contento a su jefe" (en referencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez). Además, recuerda que cuando Sánchez tuvo en sus manos apoyarse en Ciudadanos para "sacar los presupuestos" y lo rechazó, Gabilondo no dijo nada. "El señor Gabilondo jamás le ha llevado la contraria a su jefe", y añade: "por mucho aprecio que le tenga, me parece una persona bastante poco fiable".

Sobre el futuro de Ciudadanos como partido, Edmundo Bal niega las previsiones del CIS o de la última encuesta electoral, la que hoy mismo publica El País, que muestran que la formación naranja se quedaría por debajo del 5% de los votos necesarios para obtener representación en la Asamblea de Madrid. Edmundo Bal insiste en que las previsiones internas sí les dan presencia en la Asamblea y defiende seguir con la campaña en la calle, "hablando con los ciudadanos". Dice que es la opción que les queda después de que los candidatos "no quieran más debates", algo que lamenta.