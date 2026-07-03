Morodo: "Justificarse en la corrupción del pasado para negar la del presente no responde a un principio de regeneración democrática"

La periodista acusa al PSOE de abandonar el discurso de la regeneración democrática para defenderse de los casos de corrupción y sostiene que la continuidad de la directora de la Guardia Civil está dañando la credibilidad de una institución clave del Estado.

La subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha cargado contra la respuesta de dirigentes sociliastas a los casos de corrupción que afectan al partido y ha cuestionado la continuidad de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Justificarse en la corrupción del pasado para negar la realidad de la corrupción presente tiene muy poco que ver con el principio de regeneración democrática que sirvió de base para la legitimidad de Pedro Sánchez", afirma en Al Rojo Vivo. A su juicio, ese argumento desmonta el discurso con el que el presidente del Gobierno justificó la moción de censura que le llevó a La Moncloa.

Morodo también acusa a la directora general de la Guardia Civil de haber perdido toda credibilidad. "Ha mentido a los agentes y nos ha mentido a todos. Ha mantenido contactos con la persona que, presuntamente, fue enviada y pagada por el PSOE para intentar frustrar investigaciones de la UCO que afectaban al propio partido. Son hechos gravísimos", sostiene.

En este sentido, defende que Mercedes González debería abandonar el cargo. "Solo por la mentira tendría que estar en su casa", afirma, al tiempo que calificó la gestión del Gobierno como "una crisis institucional de primer nivel" orientada, a su juicio, a proteger al presidente y al Partido Socialista.

La periodista advirte además del impacto que esta situación puede tener sobre la imagen de la Guardia Civil. "Se está erosionando la confianza de los ciudadanos en una institución fundamental. Ese daño luego es muy difícil de reparar", concluye.

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