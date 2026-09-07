Montesinos señala que los ciudadanos de Ceuta están siendo "muy pacientes": "Hoy no tienen los mismos derechos que el resto de españoles"

El periodista ha admitido que entiende que el Gobierno diga que las personas deben dejar de dormir en la calle, pero ha recordado que llevan un mes y medio en esta situación. "Han llegado tarde", ha asegurado.

Pablo Montesinos ha analizado la situación en Ceuta, reconociendo que la gente acaba "cansada" de vivir con la preocupación diaria. "Hoy los ciudadanos ceutíes no tienen los mismos derechos que el resto de españoles, no están viviendo en igualdad de condiciones", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado para elogiar la actitud de los ceutíes, asegurando que están siendo "muy pacientes" ante la situación que les ha tocado vivir diariamente.

El periodista ha admitido que entiende que el Gobierno diga que las personas deben dejar de dormir en la calle, pero ha recordado que llevan un mes y medio en esta situación. "Han llegado tarde, ¿ahora te pones a trabajar en eso?", ha preguntado.

Más allá del partidismo, ha indicado que cree que los menores no pueden continuar en la situación en la que se encuentran en Ceuta, recalcando que si no pueden volver a Marruecos porque la ley no lo permite, habrá que "abrir el menol" de que el reparto de menore migrantes a la Península se tiene que producir.

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