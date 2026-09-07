Maestre, advierte: "De un campo de refugiados a uno de concentración hay un paso que se tarda poco en dar"

El periodista ha destacado que el PSOE dice defender unas políticas migratorias de acogimiento, pero a la hora de ejercerlas no lo hacen. "Lo que hacen es generar una base material tremenda para la deshumanización de los migrantes".

Antonio Maestre ha relacionado la crisis migratoria que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio con la victoria del partido ultraderechista AfD. "Hay una cosa que se llama efecto mariposa que dice que cuando una mariposa aletea en Tokio hay un terremoto en Nueva York", ha recordado.

Una situación que llevaría a lo que está ocurriendo ahora. "Un migrante duerme en un campo de refugiados en la playa y un nazi gana en Sajonia-Anhalt", ha señalado, recalcando que es algo que está relacionado.

El periodista ha explicado que el problema es que discutimos cuál es el lugar en el que montar campamentos de refugiados, recalcando que de eso a campos de concentración "hay un paso que la historia ha demostrado que se tarda muy poco en dar".

"Todos los que dicen tener una política migratoria de acogimiento, a la hora de ejercerla no lo hacen", ha señalado, indicando que el problema que vemos tiene que ver con que se tiene un discurso de acogimiento pero a la hora de la verdad se defiende la ley de extranjería o una ley de asilo más restrictiva.

"Esto es lo que hace el PSOE. Dicen defender los derechos humanos, pero a la hora de ejercerlo hacen campos de refugiados, no les dan ayudas y generan un caldo de cultivo y una base material tremenda para la deshumanización de los migrantes", ha asegurado. Unos hechos que son "consustanciales y funcionan conforme a los intereses de la extrema derecha española y europea", ha zanjado.

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