El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, asegura en Al Rojo Vivo que "hay que reclamar responsabilidad ante la irresponsabilidad". Y en toda esta crisis migratoria que están viviendo en Ceuta y en Canarias, "estamos observando y sufriendo una irresponsabilidad colectiva y de nuestros principales políticos", confiesa.

Porque al final, "a quienes les tenemos que reclamar responsabilidad es a quienes tienen responsabilidad de Gobierno y también de oposición", afirma el periodista. De este modo, critica al Gobierno y a Pedro Sánchez por "no hacer todo lo que estuviera en su mano por negociar y acordar con el PP: el presidente del Gobierno podría haber llamado al jefe de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo y no lo ha hecho".

Pero también reclama responsabilidad al PP : "La respuesta del PP no puede ser no, no y no", afirma Montesinos. "Si no lo hace el interlocutor directo (Pedro Sánchez), tal vez deba ser también tu responsabilidad llevar la iniciativa política e intentar llegar a un consenso", añade el periodista. En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.