Montesinos, tras la llamada de Bolaños al PP por la guerra de Irán: "Génova deja en el aire la posibilidad de un encuentro con el Gobierno"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños, ya ha comenzado su ronda de contactos con los partidos políticos para tratar la crisis provocada por el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tal como además nos confirma la periodista de laSexta Ángela Vera, ya ha habido contactos con el partido de la oposición: "Fuentes del PP, desde Génova 13, nos confirman que Félix Bolaños llamó ayer a la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, para hablar de estos efectos que puede producir la guerra en la energía y en las familias. Aseguran que, por respeto, no van a desvelar esa conversación, pero que Muñoz quedó en enviarle las propuestas del PP a lo largo de esta mañana de miércoles".

Por su lado, Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la dirección de Artículo 14, añade más información sobre el PP a la ya ofrecida por nuestra compañera Ángela Vera: "A esta hora, Génova 13 deja en el aire la posibilidad de un encuentro con el Gobierno de España. También añaden esas fuentes del PP que el Gobierno no les ha emplazado ni en hora ni en fecha para ese encuentro".

Pero es cierto que "tenemos esa conversación entre Félix Bolaños, el hombre fuerte de Moncloa, y Esther Muñoz. Pero de esa conversación no se deduce que vaya a haber un encuentro. Por otro lado, insiste Montesinos en que "el PP ya ha movido ficha en el Congreso y en el Senado y va a presentar esas medidas y dicen que se las van a mandar". En el vídeo podemos ver al completo estas informaciones.

