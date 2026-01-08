Montesinos aclara la posición del PP sobre la acción de Trump en Venezuela: "En privado reconocen que sus decisiones les generan dudas"

Sobre la posición 'popular', el periodista asegura que "ha ido cambiando y evolucionando conforme a la inicial, que fue de euforia y de satisfacción": "Algunos representantes fueron a la Puerta del Sol a celebrar la caída de Nicolás Maduro".

Pablo Montesinos ha aclarado la posición del Partido Popular sobre la acción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela en 'Al Rojo Vivo'. Territorio venezolano vivió una noche de terror el pasado sábado, jornada en la que su líder, Nicolás Maduro, fue capturado por el operativo de servicios especiales estadounidense.

Sobre la posición 'popular', asegura que "ha ido cambiando y evolucionando conforme a la inicial, que fue de euforia y de satisfacción": "De hecho, hubo incluso representantes del Partido Popular que fueron a la Puerta del Sol a celebrar la caída de Nicolás Maduro".

"En privado reconocen que las decisiones y las declaraciones que está tomando Donald Trump les generan muchísimas dudas", ha revelado a su vez. Algo que ha dicho en privado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dirección nacional del partido.

"En público, quieren poner el foco en la necesidad de una transición hacia la democracia y también que, por ejemplo, los presos políticos dejen ya las cárceles", ha añadido.

Las cárceles y los centros de tortura de Venezuela tienen en su interior a cientos de presos políticos, algunos de ellos españoles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.