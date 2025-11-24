Monrosi señala la "anomalía" de la condena, sin sentencia, del fiscal: "Ha dimitido sin saber por qué se le ha condenado"

El periodista José Enrique Monrosi analiza la condena al fiscal general del Estado, aun sin conocer la sentencia, por una revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. En el vídeo, los detalles.

Tras haber sido condenado, sin conocer aún la sentencia, por el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado su renuncia: "El fiscal general del Estado ha dimitido sin saber por qué se le condena. A mí eso me parece una anomalía tremenda", afirma el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es.

Por otro lado, subraya Monrosi que no está de acuerdo con su compañera Marta García Aller ya que no considera que el fiscal haya revelado ningún dato secreto, porque esos datos ya los había revelado antes el propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.

"Si tú dices hoy en este plató lo que ganas de sueldo, y yo lo publico mañana, no estoy revelando ningún secreto, porque tú ya lo has revelado antes. En este caso, M.Á.R, fue la primera persona en revelar públicamente los datos de la pareja de Ayuso", argumenta Monrosi.

Por último, el periodista quiere hacer una importante confesión y crítica al Supremo por la condena al fiscal: "De las cosas más graves que ha hecho el Supremo es despreciar a la profesión periodística profundamente, al no creerse las declaraciones de los compañeros que pasaron por ese Tribunal".

Por eso, "desde aquí quiero reconocer el oficio, las normas del oficio y el trabajo impecable que realizaron todos los compañeros que trabajaron con esta información, especialmente a mis compañeros de elDiario.es", concluye Monrosi. En el vídeo podemos ver al completo esta exposición.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.