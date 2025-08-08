Monrosi reacciona a la decisión de PP y Vox en Jumilla: "Sirve de gasolina para sucesos como los vividos en Torre-Pacheco"

El periodista asegura que en la localidad murciana "no había ningún tipo de problema de convivencia" y que "intentar generar problemas donde no los había por unos intereses espurios" es una mera estrategia.

El periodista José Enrique Monrosi ha tratado en Al Rojo Vivo lo ocurrido en el municipio murciano de Jumilla, donde PP y Vox han prohibido las celebraciones religiosas islámicas en las instalaciones deportivas de la localidad.

Esta extrema medida, apunta Monrosi, podría ser implementada en otros ayuntamientos de la Región de Murcia.

Asimismo, culpa a Alberto Núñez Feijóo por expresar un discurso sobre la crisis migratoria directamente relacionado con "la delincuencia o la criminalidad".

"En Jumilla no había ningún tipo de problema de convivencia e intentar generar problemas donde no los había por unos intereses espurios es una estrategia política", añade.

A su vez, cree que este tipo de estrategias es "muy irresponsable": "Sirve de gasolina para sucesos como los vividos en Torre-Pacheco".