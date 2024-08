El periodista José Enrique Monrosi, corresponsal político en eldiario.es, analiza la vuelta del juez Peinado, el magistrado que lleva la causa de Begoña Gómez, tras las vacaciones, citando a declarar a nuevos testigos, todos ellos relacionados con la actividad profesional de Gómez en la Complutense.

"Hay que recordar que no hay un solo indicios de delito, después de meses de instrucción. Y lo que está haciendo el juez Peinado es desacreditar, en cierta forma, los informes de la UCO (que no vieron indicios de delito) y exprimir la instrucción", asegura el periodista.

Además de todo esto, "hemos estado viendo algunas cosas durante la instrucción -que se han ido contando durante estos últimos meses- que no son justificables desde un punto de vista procesal y lo último que hemos visto con el presidente del Gobierno es esperpéntico", señala Monrosi haciendo alusión a que el magistrado no dejó al presidente del Gobierno declarar en vídeo y además, en la providencia mandada recientemente aseguró que de su silencio (se acogió a su derecho a no declarar como testigo) se podían sacar conclusiones.

"Es evidente y nadie a estas alturas pone en duda que lo que está haciendo el juez es utilizar a la mujer del presidente del Gobierno para desgastar políticamente a Pedro Sánchez, como en una especie de 'salvapatria'. Y esto merece también una reflexión en nuestro país, de cómo se limita el poder en determinadas instancias de algunos jueces. Y el juez Peinado es ni más ni menos un juez de instrucción", concluye Monrosi.