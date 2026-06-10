Monrosi: "La jugada política que supone el caso de Leire no se entiende sin dos factores: los chanchullos de Cerdán y Ábalos y el contexto político y personal del presidente"

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, afirma contundentemente que el caso Leire es "indefendible, nausebundo y lamentable. Y también muy ridículo a tenor de su modus operandi y de los resultados que no obtuvo".

Tanto es así, revela el periodista, que según decía un ministro en conversaciones informales con los periodistas, que "tenía la sensación de que si a esta señora la habían elegido para supuestamente desmontar unas supuestas cloaclas contra el Estado, era algo parecido a comprarse una pistola de agua para intentar cometer un asesinato". Y era "una pistola de agua con bastante agua, pero que no consiguió herir a nadie porque ninguna de las causas que se propuso derribar se han descarrilado, sino todo lo contrario", apuntala Monrosi.

Ahora bien, haciendo un análisis exhaustivo y periodístico sobre todas las consecuencias de esta supuesta trama, el periodista explica, contexto incluido, qué ocurre realmente con todo este caso y sobre todo, por qué se da o por qué ocurre.

"La jugada política que supone el caso de Leire, no se entiende, a mi juicio, sin dos factores: uno, los chanchullos y los tejemanejes de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el propio interés personal que tenía Santo Cerdán en tener a una persona enmarañando este tipo de cosas, como Leire Díez; y dos, el contexto político y personal para el presidente del Gobierno en el que se desarrolla esta presunta trama", afirma Monrosi.

Porque todo esto, recuerda el periodista, "ocurre en un momento en el que, con acusaciones de Manos Limpias e investigaciones e instrucciones realmente dudosas, intentan meter en la cárcel a su hermano y a su mujer. Aparte de lo del Fiscal General del Estado y el resto de causas".

Y creo que es fundamental, señala Monrosi, "tener en cuenta este factor también humano, y político, para entender cómo es posible que a esta señora [Leire Díez] con ese discurso de 'oye, yo vengo aquí a defender al presidente del Gobierno y al PSOE de una operación de Estado', le abrieran la puerta en todos sitios".

Por su lado, informa que la versión del PSOE y del Gobierno es que 'esto sería una cosa de Santos Cerdán y nosotros no sabíamos absolutamente nada'. "Y es un ejercicio de fe pensar que Leire Díez, donde iba, le abría la puerta y se reunían con ella y le dedicaban tiempo y atención, altas instituciones del Estado, incluso sin que nadie supiese nada", admite el periodista.

De este modo, y ante los comentarios de sus compañeros de análisis y debate, insiste Monrosi en que este caso tiene que ver con dos cosas, esta vez dicho de otro modo: "Con el propio interés de Santos Cerdán y José Luis Ábalos en tapar su propia basura y sus propias miserias. Y dos, que intentaron aprovechar la situación personal y política del presidente del Gobierno, afectado por cosas como la de su mujer y su hermano, a la que intentan meter por razones políticas en la cárcel, para que a esta señora [Leire Díez] le abran las puertas".

Incluso en el caso, añade Monrosi, "que es lo que defiende el PSOE y el Gobierno, y no se ha demostrado lo contrario, de que el presidente del Gobierno no supiese lo que hacía Leire Díez y al nivel que lo hacía, la pregunta que todavía no se ha resuelto es cómo Pedro Sánchez, después del escándalo de José Luis Ábalos, le deja el PSOE a la mano derechade Ábalos".

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