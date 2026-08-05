Monrosi, tras las explicaciones de Ayuso sobre el ático: "Es un problema tan grave que no saben ni qué decir"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona a las últimas noticias sobre el ya famoso ático de Ayuso y a las explicaciones que ha dado la presidenta madrileña al respecto.

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, reacciona a la polémica del ático que la Comunidad de Madrid compró para que Isabel Díez Ayuso trabajase durante las reformas de Sol, que sigue dando (y mucho) que hablar, especialmente tras las explicaciones que ha dado la presidenta y tras las muchas informaciones que estamos conociendo sobre ese ático, que dejan aún muchas dudas.

Por ejemplo, este martes conocíamos que la Comunidad de Madrid pidió un acuerdo de confidencialidad a la inmobiliaria de lujo a la que compró el ático y este miércoles, El País publica que el Gobierno autonómico pagó 6,3 millones por él. Además, la inmobiliaria, una exclusiva de La Moraleja, se llevó un 3% de comisión, esto es, unos 189.000 euros. Pero también hemos conocido que, como esa venta se lleva a cabo a través de la empresa pública Planificada Madrid, la compra se encareció todavía más porque hubo que pagar impuestos de transmisión patrimoniales que rondaron unos 400.000 euros más.

Al ser preguntada por esto, Ayuso remite a Planifica Madrid y dice que ella no tiene ni idea porque no es su competencia saberlo y que si ahora mismo se pone el inmueble a la venta es porque es necesario y no se entendería que se gastara ese dinero en otra cuestión que no fueran los incendios.

También, asegura que sí hubiera querido una vivienda para ella "ha tenido siete años para conseguirla", recalcando que ella siempre se paga sus gastos, sus vacaciones y que su sueldo está congelado.

"Es un problema muy grave y es tan grave que no saben ni qué decir", asegura Monrosi. "Y que alguien que le asesora, que esto sí es verdad, tiene fama de ser gente brillante, creo que le ha debido recomendar, uno, que mejor no explique lo que es y dos, que se deshaga de ese pedazo de ático en cuanto pueda, que es lo que ha hecho", añade irónico, y concluye el periodista.

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