Monrosi: "Es evidente que existen causas que no son normales: es insostenible la investigación a la pareja del presidente, de su hermano y del fiscal general"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona a las declaraciones de dirigentes del PSOE. Algunos aseguran, al igual que los partidos de izquierda, que hay lawfare en muchos casos que acechan al partido y otros como García-Page rechazan tal afirmación.

Una vez más, Emiliano García Page ha vuelto a ser crítico con su partido y su presidente del Gobierno. El presidente de Castilla La Mancha, en cotnra de lo que piensaan muchos en su partido y en la izquierda, ha pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y ha avisado: "Las teorías de la conspiración no salvan a nadie de la cárcel".

"Page tendría mucha más credibilidad si alguna vez, alguna vez, aunque solo sea de casualidad, se le escuchara defender lo que hace su partido o lo que hace el presidente del Gobierno de su partido, aunque solo fuese uno, como siempre, está en contra, pues claro...", afirma el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es.

Por otro lado, el periodista cree que "hoy el Gobierno y Pedro Sánchez estarían en una situación mucho más complicada si no llega a ser por el juez Peinado". Esto es, "es evidente que en este país existen causas que no son normales y que no están obedeciendo a un simple planteamiento jurídico, y además, han atacado además al núcleo más íntimo del presidente del Gobierno".

Porque lo que está claro, sostiene Monrosi es que "es insostenible la investigación a la pareja del presidente del Gobierno, es insostenible la investigación al hermano del presidente y también fue insostenible el juicio al Fiscal general del Estado".

De este modo, "¿qué hace el Gobierno con todo esto?", pregunta el periodista. "Utilizarlo para decir '¿veis lo que está haciendo? ¿Veis la vergüenza del juez Peinado? Pues esto es lo que pasa con lo demás'", responde él mismo. "Y no es lo que pasa con todo lo demás", apunta el periodista, porque "en el caso de Leire diez y en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, pasan otras cosas, pero al Gobierno ahora le está viniendo bien el 'factor Peinado' para agarrarse a que todo es lo mismo", concluye Monrosi.

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