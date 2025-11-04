Monrosi, tras la dimisión de Mazón como president: "Feijóo lo ha sostenido políticamente durante todo un año"

El periodista José Enrique Monrosi analiza la "estrategia" de Feijóo con Mazón durante todo este año tras la tragedia de la DANA, que se cobró la vida de 229 personas. En el vídeo, los detalles.

Finalmente, un año después de la tragedia de la DANA, Carlos Mazón ha dimitido, sin dejar, eso sí, su acta de diputado. PP y Vox elegirán a su sustituto, aunque los nombres para reemplazar al ya expresident son muy diferentes entre Mazón y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien ha preferido así mantener la Generalitat y no ir a unas nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana.

Según analiza el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, "se han llevado un año intentando convencernos de que Feijóono podía hacer nada para hacer caer a Mazón y el tiempo nos ha dado la razón a los que señalábamos lo evidente: que a Mazón durante todo este tiempo lo han sostenido parlamentariamente Vox y políticamente Feijóo".

Y por eso ya, añade, "este es el caso del PP y de Feijó, porque en el mejor de los casos lo ha retratado como un líder incapaz de tomar decisiones en su propio partido y en el peor de los casos, como una persona sin ningún tipo de principios que ha antepuesto una estrategia política, que yo no entiendo", subraya Monrosi.

Además, "es mejor que Feijóo quede como un líder político a la altura de las circunstancias y de la decencia que merecen las 229 víctimas", señala Monosi, que "perder el poder en la Comunidad Valenciana, aunque sea muy importante para un partido". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

