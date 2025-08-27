Monrosi critica los recortes y el neoliberalismo: "Un médico privado te lo puedes pagar, pero no te puedes comprar un bombero"

El periodista ha señalado que, en medio del debate político sobre los incendios, "uno tiene la permanente sensación de que todo es un paripé". Una actitud que ha considerado "injusta para los bomberos y agentes forestales que han trabajado todo agosto jugándose la vida".

En Al Rojo Vivo, el periodista José Enrique Monrosi ha señalado que, en medio del debate político sobre los incendios, "uno tiene la permanente sensación de que todo es un paripé". Una actitud que ha considerado "injusta para los bomberos y agentes forestales que han trabajado todo agosto jugándose la vida, para quienes han visto arrasadas sus casas y también para los funcionarios de las administraciones públicas que sí se han coordinado".

Monrosi ha llamado a la reflexión y ha advertido: "Esa caricatura de que todo ha fallado, de que nadie llegó a tiempo y de que esto ha sido un desastre absoluto, es profundamente injusta, porque sí ha habido altas dosis de cooperación".

En su análisis, también ha apuntado al Partido Popular: "Si está jugando la carta de la desafección política, me parece peligrosísimo. Eso sí, aciertan al poner a Tellado como su principal baza, porque basta escucharlo unos minutos para que ese ambiente político resulte insoportable e irrespirable".

Por último, ha vinculado la gestión de los incendios con el modelo neoliberal: "Llevamos décadas viendo cómo se recorta lo público: pasa con la educación y con la sanidad, donde esos recortes cuestan vidas. La respuesta de la derecha es: te pagas el médico o la escuela, y si no puedes, te las apañas con lo que queda. Pero este modelo explota cuando se trata de servicios que no se pueden comprar. Aunque te vaya bien, puedes pagar un seguro médico, pero no puedes comprarte un bombero".