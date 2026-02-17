Monrosi analiza la votación sobre la eliminación del burka: "No les importan las mujeres; es una trampa de la ultraderecha para estigmatizar"

El periodista José Enrique Monrosi ha subrayado el contexto político que rodea la propuesta de Vox: "No es casual que lleven esto al Congreso en una semana en la que se negocia a cara de perro la conformación del Gobierno en Extremadura".

El Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley impulsada por Vox que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en España. Una iniciativa que numerosas voces señalan como un ejercicio de islamofobia, aunque la formación de ultraderecha intente presentarla como una supuesta defensa de los derechos de las mujeres españolas, bajo el argumento de que "el islamismo es una amenaza para nuestra identidad".

La propuesta plantea vetar dos prendas concretas: el burka, que cubre completamente el cuerpo y el rostro de la mujer, y el niqab, que deja visible únicamente la zona de los ojos. Otros velos como el chador o el hiyab —este último, el más extendido— quedarían fuera de la prohibición.

El debate se ha trasladado también al programa Al Rojo Vivo, donde Antonio García Ferreras fue tajante al analizar la iniciativa: "La jugada no es señalar a las personas migrantes como peligrosas o potenciales delincuentes, sino señalar a los musulmanes y al islam como peligrosos y potenciales delincuentes".

En la misma línea, el periodista José Enrique Monrosi ha subrayado el contexto político que rodea la propuesta: "Como telón de fondo está su estrategia de competencia directa con el PP. No es casual que lleven esto al Congreso en una semana en la que se negocia a cara de perro la conformación del Gobierno en Extremadura".

Monrosi fue más allá y ha advertido del riesgo de asumir el marco de debate que plantea la ultraderecha: "Esto va de eso. No les preocupan en absoluto las mujeres. Cometeríamos un grave error si caemos en su trampa y hacemos nuestro un debate en el que ellos no ponen por delante la situación real de las mujeres".

Y ha añadido una pregunta clave: "Si reconocemos que el velo puede ser una forma de discriminación y que a menudo se da en contextos de opresión, ¿por qué se pone el foco en ellas? ¿Por qué se sanciona a las mujeres y se les imponen restricciones, en lugar de perseguir a quienes las oprimen?".

La contradicción, ha concluido, es evidente: "Si de verdad les preocuparan quienes ejercen esa opresión, no querrían eliminar las leyes de violencia machista que protegen a las mujeres".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.