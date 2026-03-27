Monrosi analiza la citación de Ábalos, Koldo y Puente en el Senado por el accidente de Adamuz: "Es escandaloso el uso del PP de su mayoría absoluta"

En Al Rojo Vivo, el periodista José Enrique Monrosi analiza la citación impulsada por el PP y denuncia su intencionalidad: "Cada vez que hay una convocatoria electoral, integran estas comisiones en su estrategia de campaña", criticando un uso "no solo partidista, sino claramente electoral" del Senado.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes la citación del ministro Óscar Puente, junto a Koldo García y José Luis Ábalos, para comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz. A esta lista se suman también la exministra Raquel Sánchez y la exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.

Sobre este movimiento, el periodista de 'eldiario.es', José Enrique Monrosi, se ha mostrado muy crítico en Al Rojo Vivo: "Con todo el respeto institucional a las comisiones de investigación, la verdad es que empieza a resultar escandaloso el uso que está haciendo el Partido Popular de su mayoría absoluta en el Senado", afirma. A su juicio, existe un patrón claro: "Cada vez que hay una convocatoria electoral, el PP integra estas comisiones como parte de su estrategia de campaña". Por ello, concluye, se está produciendo "un uso no solo partidista, sino directamente electoral de una herramienta parlamentaria".

Monrosi también analiza los recientes cambios en el Gobierno. Sobre el ascenso de Carlos Cuerpo a vicepresidente primero, considera que era un movimiento esperado: "Era evidente que quien sucedió a Nadia Calviño acabaría asumiendo ese mismo peso político, más aún teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está muy satisfecho con su gestión al frente de Economía".

Más sorpresa ha generado, en cambio, el nombramiento de Arcadi España al frente de Hacienda. "No estaba en las quinielas, pero tiene lógica", explica. Monrosi subraya su perfil y trayectoria: persona de máxima confianza de Ximo Puig, exconseller de Hacienda y conocedor directo de uno de los grandes retos pendientes de la legislatura, la reforma de la financiación autonómica. "Probablemente por eso Sánchez le ha elegido para asumir esa cartera", concluye.

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