El PP llama a comparecer a Puente, Koldo y Ábalos en la comisión de investigación del Senado sobre el accidente de Adamuz

¿Qué ha dicho? La portavoz del Partido Popular en el Senado ha afirmado que Sánchez "es el último responsable de todo" y ha defendido que "España no merece un sistema ferroviario que falle".

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado que llamará a varias figuras políticas a comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz, incluyendo al ministro Óscar Puente y a los exministros José Luis Ábalos y Raquel Sánchez. Durante una rueda de prensa, García presentó un plan de trabajo "ambicioso" para seguir "el rastro del dinero" y exigir "transparencia total". El PP también ha solicitado documentación relacionada con el accidente y ha advertido que llevará a la Fiscalía cualquier indicio de delito. García criticó al Gobierno por su gestión, acusándolos de "despilfarro" y de "tapar" la verdad, responsabilizando a Puente y a sus exministros por la situación.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que llamará al ministro Óscar Puente, a Koldo García y a José Luis Ábalos a comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Además, también tendrán que declarar la exministra Raquel Sánchez y la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera.

Durante una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha explicado que su formación ha presentado un plan de trabajo en esta comisión de investigación "muy ambicioso" con el que van a seguir "el rastro del dinero hasta el final", van a pedir "toda la documentación sin excepción" y van "reconstruir cada decisión, una a una".

"Ahora investigaremos en la comisión de investigación del sistema ferroviario porque los familiares de las víctimas de Adamuz merecen saber la verdad y los españoles tienen que tener claro que esto no volverá a pasar", ha manifestado la portavoz del PP, quien ha denunciado que "falló el Gobierno", un gobierno que, ha dicho, "va del uso fraudulento de los fondos europeos a la destrucción de pruebas". "Todo lo que rodea al caso de Adamuz es una vergüenza", ha lamentado.

Así, García ha asegurado que los objetivos de este plan son "conocer la verdad" sobre el accidente y exigir "responsabilidades". Además, ha avisado de que si durante la investigación se encuentran "indicios de delito", el PP lo llevará "a la Fiscalía".

Además de las citadas comparecencias, García ha indicado que el PP también ha solicitado las comunicaciones que se produjeron los días del accidente; toda la documentación de las obras que se hicieron en Adamuz, y las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía Europea por el posible fraude de fondos europeos.

Asimismo, también ha reclamado los informes remitidos a los juzgados sobre "contratos amañados" en el seno de Adif y los expedientes que justifiquen los cambios de velocidades de los tramos. Según García, ante una "tragedia", lo mínimo exigible es "transparencia total" y, en este caso, ha denunciado, "no la ha habido".

"Sánchez es el último responsable de todo"

Alicia García también ha aprovechado su comparecencia para cargar contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de ser "el último responsable de tapar todo". "España no merece un sistema ferroviario que falle y por eso hacemos esta comisión", ha manifestado.

En la misma línea, se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo en general, al afirmar que "donde antes había rigor en la gestión, hoy hay despilfarro y abandono de infraestructuras", con "presas del siglo pasado y tramos vía cerrada sin explicación". "Comienza el desplazamiento de millones de personas y tendrán que elegir si ir por carreteras abandonadas con socavones o en trenes que no sabemos si son seguros o a qué hora salen".

Para la portavoz del PP en el Senado, "todo esto tiene un responsable, Puente, sus exministros y Ábalos". Tras afirmar esto, la 'popular' ha criticado que el Gobierno "ha sido insuficiente" y que Puente "ha estado más centrado en el relato que en la gestión".

De esta forma, García ha concluido su intervención adelantando que anunciarán "más citaciones para la comisión Koldo para abril" y que Ábalos tendrá que ir a esa "y ahora también a la de Adamuz", aunque no ha querido hablar de fechas.

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