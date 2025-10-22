Mónica García, ante las palabras de Rocío Aguirre sobre las mujeres asesinadas por violencia machista: "Esto es Vox"

El dato La ministra de Sanidad recuerda que las víctimas de violencia machista "no son 48, son más de 1.300" y alerta que tanto Vox como el PP niegan la "estructura patriarcal" que mantiene el horror de estas cifras.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado en Al Rojo Vivo las declaraciones de la diputada de Vox, Rocío Aguirre, quien minimizó las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista, reduciéndolas a "48 al año". García subrayó que "no son 48, son 1.300" y acusó a Vox y al PP de negar la estructura patriarcal responsable de estas muertes. La ministra lamentó el tono "chabacano" y "negacionista" de Vox y cuestionó la ausencia de una derecha "mínimamente democrática". Según García, esa derecha ha sido "engullida por Vox" y carece de liderazgo y proyecto para el país.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las palabras que este miércoles ha pronunciado la diputada de Vox Rocío Aguirre, que ha minimizado los datos de mujeres asesinadas por violencia machista, reduciéndolo a "48 al año".

Al escuchar su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados, García ha sido clara al asegurar que "esto es Vox". "No son 48, son 1.300 las mujeres que han muerto por la violencia machista, una estructura patriarcal que Vox niega y el PP también. Esas comparaciones chabacanas son inasumibles en una democracia, pero esto es lo que nos traen Vox y el PP", ha opinado la ministra en laSexta.

Para García, en las palabras de la diputada de Vox, hermana de Esperanza Aguirre, se "destila ese tono chabacano propio de los ultras, ese tono negacionista con la violencia de las mujeres, machista y xenófobo".

La ministra se pregunta "dónde está la derecha conservadora" que es "mínimamente democrática" y con la que "se puede hablar". "Estamos ante una derecha que tiene que justificar un genocidio, al señor Mazón, a la señora Ayuso con su gestión de las residencias y su pisazo, a Moreno Bonilla siendo un incompetente", critica. Según García, esa derecha ya "no existe" y ha sido "engullida por Vox": "Está como pollo sin cabeza, sin líder, ni liderazgo ni proyecto para el país".

