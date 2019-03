Monedero: "'El País' tiene intereses en Venezuela, intentan echar sombra sobre Podemos"

Juan Carlos Monedero, poratavoz de Podemos ha declarado en 'Al Rojo Vivo' que "'El País' tiene intereses en Venezuela, intentan echar sombra". Ha dicho que "Podemos tiene sus cuentas publicadas en la red y que no hay ningún tipo de vinculación entre Podemos y la fundación mencionada en lo publicado".



Monedero ha detallado que también le ha contratado el BCE, "a ver si va a ser chavista" y ha explicado que "es una mentira intentar vincular una fundación con Podemos".



Asimismo, ha añadido que "hay un un intento para hundir a Podemos y la gente no se lo traga" y ha ejemplificado su posición con tramas de corrupción como los ERE o Gürtel, "como no nos afecta como a la casta política, tienen que buscar lo que sea", ha lamentado.