El director y presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, ha lanzado un mensaje contundente contra los partidos políticos que se niegan a condenar de manera explícita la violencia y los disturbios durante las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél.

"Que salgan pidiendo la excarcelación de Hasél es una manifestación más. Que haya gente que quiera ampliar la libertad de expresión en este país, hasta es razonable", dice Ferreras, que entonces lanza su mensaje contra quienes muestran tibieza frente a los disturbios.

"Que se dediquen al saqueo, al pillaje, a intentar apedrear a la Policía Nacional o a la Brimo -antidisturbios- de los Mossos d'Esquadra , eso es impresentable. Es más peligroso que haya políticos que no sean capaces de decir 'así, no'. De esta manera, no", insiste el periodista.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 109 personas en toda Cataluña desde el pasado martes 16, cuando se iniciaron las manifestaciones de protesta para reclamar la libertad del rapero Pablo Hasel, encarcelado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

De los ocho detenidos en las protestas de anoche, cinco lo fueron por asaltar una tienda de ropa en el paseo de Gràcia de Barcelona y entrar a robar, y los tres restantes por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y desórdenes públicos, según datos facilitados por los propios mossos. Durante estos incidentes, nueve agentes resultaron heridos por lanzamiento de botellas y objetos contundentes, dos de los cuales fueron trasladados a centros hospitalarios.