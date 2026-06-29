Miguel Sebastián: "No podemos seguir subvencionando el consumo de carburantes, es malo para el país y para la economía"

El analista valora el fin de la rebaja del IVA a los combustibles y cree que ya no tiene sentido mantener ayudas en un contexto de menor inflación y petróleo estable. También califica de "muy buena" la evolución del IPC de junio.

Miguel Sebastián ha reaccionado al fin de la rebaja del IVA de los combustibles, que decae el 1 de julio y será sustituida por un sistema de ayudas decrecientes durante el verano. En una primera valoración, considera que estas medidas ya no tienen sentido en el contexto actual de inflación y precios del petróleo.

"Creo que deberían retirarse ya", ha señalado, aludiendo a la mejora de la inflación y a la evolución del crudo. A su juicio, España mantiene una de las fiscalidades más bajas de Europa sobre carburantes y no debería seguir subvencionando su consumo: "Es malo para el país, para el planeta y para la economía en general".

Sobre el IPC adelantado de junio, lo ha calificado de "muy bueno", al situarse por debajo de lo previsto. Destaca el comportamiento contenido de la inflación general, aunque advierte de que la subyacente sigue siendo elevada y alejada del objetivo del 2%.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del Gobierno, considera "muy arriesgado" el 2,6% estimado. Cree que habría sido más prudente mantener una previsión en torno al 2,4% hasta conocer los datos del segundo trimestre.

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