Miguel Sebastián, sobre las causas del apagón: "Por la hora a la que fue, parece que fue más por un exceso de oferta que de demanda"

Tras el apagón de este lunes que dejó sin luz a todo el país (la Red Eléctrica ya está 100% restablecida), Miguel Sebastián, profesor de ICAE y de la Universidad Complutense de Madrid, confiesa que no se podía imaginar que esto pudiera llegar a ocurrir: "No me hubiera gustado estar en los zapatos de los responsables políticos y técnicos porque tuvieron que pasar un día y una noche horrible".

No obstante, asegura que la clave de todo es saber por qué ocurrió este apagón. Así, y según lo que el profesor ha hablado con técnicos y profesionales que saben del tema, "hay un mecanismo por el cual si hay una sobretensión en la red de alta tensión, algunas grandes centrales que están conectadas directamente a la alta tensión, se desconectan automáticamente para evitar que el sobrecalentamiento pueda afectar a las máquinas, y eso -creo- son esos 15 gigas que cayeron de repente".

La cuestión ahora, añade Sebastián, es saber por qué hubo y se produjo ese calentamiento, aunque —asegura— no hay que hacer conjeturas, porque hay que esperar a la información técnica: "Pero, por la hora a la que sucedió, parece que fue más por un exceso de oferta que por un exceso de demanda", expone.

Porque, cuando hay un exceso de oferta, señala el experto, también se puede sobrecalentar la red: "Y, a juzgar por la hora (12:30 h), tiene más visos de realidad que fuera un exceso de oferta", insiste y concluye Sebastián. En el vídeo podemos ver completa su intervención.