Miguel Sebastián alerta sobre los jóvenes y la vivienda: "Estamos en riesgo de empujar a toda una generación a hipotecarse de por vida para poder acceder a una"

El profesor advierte que el estrangulamiento del mercado de alquiler dificulta la emancipación juvenil y urge a tomar medidas inmediatas para evitar que esta crisis social se agrave y desemboque en una nueva burbuja inmobiliaria.

España ha registrado en el segundo semestre de 2024 la peor tasa de emancipación desde 2006: solo un 15% de los jóvenes ha podido dejar el hogar familiar. Quienes lo intentan se topan con un muro: el alquiler se lleva más del 90% de su sueldo.

El profesor Miguel Sebastián traza un diagnóstico claro: "Es un problema crónico de nuestra sociedad, un problema social evidente". Y apunta la única vía para revertirlo: "Desbloquear el mercado del alquiler, ahí está el nudo".

La advertencia es doble. No solo se trata de un reto social, también de un riesgo económico. "Con este estrangulamiento del mercado del alquiler estamos corriendo el mismo peligro que a principios de siglo, empujar a los jóvenes a hipotecarse de por vida para poder acceder a una vivienda". Una dinámica que, recuerda, podría desembocar en una nueva burbuja inmobiliaria.