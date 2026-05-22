Borja Aitor analiza la propuesta de Rufián de liderar un frente de izquierdas: "Veremos a ver quién gana en ERC esta OPA hostil entre Rufián y Junqueras"

El consultor político, Borja Aitor, da un dato importante: el mismo día que Rufián acepta postularse por primera vez para liderar la izquierda en unas generales, Oriol Junqueras negaba que ERC estuviera en eso en un medio de comunicación en Cataluña. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

El pasado miércoles, el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se postuló por primera vez para liderar la izquierda en unas generales si ayuda a "maximizar resultados electorales".

Borja Aitor, director de comunicación, da un detalle importante que pone directamente el foco en la pelea interna de ERC. El mismo día que Rufián acepta algo que ya se sabía y es que él está dispuesto a liderar ese frente de izquierda coincidía en el tiempo con una entrevista que daba el propio Oriol Junqueras en un medio de comunicación en Cataluña en el que negaba que ERC estuviera en eso.

Es decir, "Junqueras dijo que como mucho ERC podía recomendar a los partidos de otros territorios, incluso del mundo, qué es lo que podrían hacer para maximizar sus sus posibilidades electorales, pero que en ningún caso ERC estaba para salvar a los partidos españoles de sus males", explica Aitor, insistiendo en que ese mismo día que Junqueras dice esto es "cuando Gabriel Rufián decide hacer esta OPA hostil".

Y a nadie se le escapa, añade el consultor, que "aunque Junqueras haya dicho que se lleva muy bien, que son muy amigos y que están en el mismo barco, hay una guerra abierta tremenda por el control del partido por lo que se refiere al grupo parlamentario en Madrid. Y Gabriel Rufián ha dicho o soy yo, solo con los míos, o si no nada". Veremos por tanto, "quien acabará ganando esta esta OPA hostil", concluye Aitor: "Entre el BBVA y el Banco Sabadell, finalmente ganó el Sabadell y ya veremos entre Junqueras y Rufián quién es el que acaba ganando".

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