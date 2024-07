La citación de Pedro Sánchez para declarar como testigo en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez está causando infinidad de reacciones. Si finalmente el juez peinado acude al Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez, sería la primera vez que se diese un hecho similas en España.

El periodista Miguel Ángel Campos sostiene que no hay precedentes de algo similar y que Sánchez no está obligado a declarar: "No hay jurisprudencia de que un juez vaya al despacho de Moncloa a tomar declaración al presidente del Gobierno en fase de instrucción, como tampoco lo hay para presidentes de comunidades autónomas, del Tribunal Constitucional o del Supremo. Estas personas pueden declarar por escrito".

"El juez Peinado se salta a la torera el hecho de que un testigo está dispensado de declarar si el investigado es su cónyuge", añade el periodista, que cree que con esta medida del juez de instrucción se están vulnerando los derechos del presidente del Gobierno.

"El juez ha dicho que se está investigando todo aquello que vincule a Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno, y la ley exime a un testigo de declarar si el investigado es su cónyuge. El testigo tiene sus derechos", ha concluido Miguel Ángel Campos.