La investigación a Begoña Gómez había dejado muchas dudas sobre cuál era la intención real del juez Peinado, y más aún después de la decisión del responsable de la instrucción de llamar al presidente Pedro Sánchez para que declare como testigo en la causa en la que está investigada su mujer.

Juanma Romero asegura que la forma de proceder de Peinado en la investigación no tiene precedentes: "Nunca hemos visto una causa que se esté dirigiendo de esta manera, en la que se va avanzando según las sospechas que se puedan tener".

El periodista sostiene que la citación de Pedro Sánchez no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico. "El presidente no tiene ninguna intervención en este asunto, y las investigaciones prospectivas están prohibidas por la ley, es decir, no puedes investigar a alguien para ver si encuentras algún delito en algún momento de su vida", ha añadido.

El colaborador de Al Rojo Vivo tiene claro que detrás de estas decisiones hay una operación de desgaste hacia Sánchez y su Ejecutivo. "Es evidente que el juez va con todo y que pretende acorralar al Gobierno al máximo, porque esta decisión tiene un impacto enorme en la dinámica del propio Gobierno", ha concluido Romero.