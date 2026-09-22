Miguel Ángel Campos, sobre el juicio a Begoña: "Resulta extraño que, pese al peso de las dos acusaciones que recoge el juez, una persona acabe sentándose en el banquillo"

El periodista analiza los casos de Begoña Gómez y Zapatero y cuestiona el peso de las acusaciones contra Gómez, además de aclarar que Zapatero no está obligado a responder.

Miguel Ángel Campos, periodista especializado en tribunales de la Cadena SER, ha analizado el juicio con jurado al que se enfrentará Begoña Gómez. Campos explicó que su intervención se debe a que los delitos que se le atribuyen —tráfico de influencias y malversación— son susceptibles de ser juzgados mediante este procedimiento. Sin embargo, consideró llamativo que el caso haya llegado a juicio: "Lo que sí que parece extraño es que, con el peso que tienen las dos atribuciones delictivas que el propio juez relata en su auto de apertura de juicio oral, acabe una persona sentándose en el banquillo".

Campos se refirió a las acusaciones de tráfico de influencias y malversación relacionadas con el uso de un software, la cátedra y el trabajo de una asistenta personal. En su opinión, "no ha reportado ni un solo euro de beneficio económico a la principal acusada, Begoña Gómez", por lo que considera que las acusaciones tienen "escasa fuerza" para justificar que se siente a una persona en el banquillo.

En cuanto a las peticiones de hasta 13 años de prisión formuladas por las acusaciones populares, Campos señaló: "Las acusaciones populares pueden pedir al máximo". No obstante, recordó que la pena que finalmente pueda imponerse dependerá de lo que determine el tribunal.

Sobre el jurado, Campos manifestó su confianza en que pueda actuar "de forma mucho más imparcial y más serena" que el juez Juan Carlos Peinado. En este sentido, recordó algunos de los episodios que han marcado la instrucción y destacó que el auto de apertura de juicio oral menciona hasta en 27 ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por último, Campos explicó la situación de José Luis Rodríguez Zapatero ante el requerimiento del juez José Luis Calama para que aporte documentación sobre las joyas encontradas en el registro de su despacho. Según señaló, el expresidente no está obligado a responder: "El auto del juez lo deja bien claro. Tiene tres días de plazo y puede presentar la documentación que considere pertinente para explicar la procedencia de las joyas, pero no está obligado a hacerlo".

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