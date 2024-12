Miguel Ángel Campos explica por qué el fiscal "no estaba obligado a conservar sus mensajes" en el caso del novio de Ayuso

El informe de la UCO de la Guardia Civil refleja que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró los mensajes de apps de mensajería instantánea de esas fechas, cuyo contenido, por tanto, se desconoce. Fuentes fiscales insisten en que los mensajes de los fiscales se borran por una cuestión de "seguridad" (y se pierde información sensible) y así lo explica también el periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos.

"Aquí hay un hecho significativo", afirma el periodista: "El fiscal no estaba obligado por ninguna prevención, a conservar estos mensajes, porque la causa que se inicia entre los juzgados de Madrid y el TSJ Madrid parte de una querella del Colegio de Abogados de Madrid que iba dirigida contra "persona no conocida" por un delito de relevación de secretos en la nota de prensa, no del correo que estamos hablando ahora", explica Campos.

Por tanto, insiste el periodista, en que "el fiscal no tenía que tener ninguna precaución a la hora de conservar sus sistema de mensajería porque no pesaba sobre esa acción ninguna causa penal ni sospecha, ya que la única causa abierta era sobre la nota de prensa".

No obstante, el informe de la UCO sí halló otras comunicaciones en sus dispositivos sobre el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, en este caso por e-mail y de esas informaciones se desprende que el correo de la confesión del abogado del novio de Ayuso fue recibido el 13 de marzo a las 23:44 horas, después de que la noticia había sido ya publicada en diferentes medios como laSexta o la Cadena Ser.