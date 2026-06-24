Martínez-Vares: "El presidente sigue en su relato como si Ábalos, su ex mano derecha, no durmiera en prisión"

La sesión de control al Gobierno ha estado marcada, según Martínez-Vares, por el malestar de varios socios de Pedro Sánchez ante la situación judicial de su ex mano derecha, José Luis Ábalos, y por las críticas al relato del Ejecutivo en un contexto político cada vez más tensionado.

En Al Rojo Vivo, el CEO de 'Rebellious Word' Santiago Martínez-Vares ha analizado la sesión de control al Gobierno en el Congreso, marcada por el impacto político de la condena a José Luis Ábalos y por el creciente malestar de algunos socios parlamentarios de Pedro Sánchez.

Según el analista, varios de estos apoyos han comenzado a tomar distancia del Ejecutivo al recordar la gravedad de la situación judicial de quien fue una figura clave en la anterior etapa socialista. "Hoy hemos escuchado a varios socios alejándose del Gobierno diciendo: 'tiene usted a su mano derecha con una condena firme de 24 años de prisión'", señala.

Martínez-Vares recuerda que el papel de Ábalos fue determinante en la negociación de la legislatura, algo que, a su juicio, los propios grupos no han querido obviar. En ese sentido, cita la intervención de Gabriel Rufián, quien reprochó al presidente la situación con un mensaje directo: "Yo negocié con el señor Ábalos, y Ábalos hablaba en nombre de usted, Pedro Sánchez".

El analista sitúa en ese contexto las intervenciones de formaciones como ERC, Podemos y Junts, que, sin romper con el Ejecutivo, habrían endurecido su tono. "El presidente sigue en su relato como si no pasara nada, mientras sus socios le afean la situación para no quedar desdibujados", sostiene.

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