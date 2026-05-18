Martínez-Vares: "Es muy triste que el consuelo del PSOE sea que Moreno no llega a la mayoría absoluta"

El CEO de 'Rebellious World' ha expresado que ahora es momento "de ver si el PSOE es capaz de frenar a Vox y si con este resultado es capaz de poner a Juanma Moreno los votos para su investidura".

"Es muy triste". Estas han sido las palabras de Santiago Martínez-Vares sobre el consuelo del PSOE en este domingo electoral. El experto ha analizado en el especial de Al Rojo Vivo lo ocurrido en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que Juanma Moreno se ha alzado con la victoria sin una mayoría absoluta.

Por su parte, el CEO de 'Rebellious World' ha expresado que "es muy triste que el consuelo del PSOE sea que Juanma Moreno no llega a mayoría absoluta".

"Tenemos que ver ahora es si el PSOE es capaz de frenar a Vox y si con este resultado es capaz de poner a Juanma Moreno los votos para su investidura", añade.

En su opinón "esto no debería ser descartable": "Tampoco debería ser descartable que Adelante Andalucía, si es un partido que viene a frenar a la extrema derecha, decida ser la única oposición, cederle el Gobierno en minoría a Juanma Moreno y ser controladores de ese gobierno".

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