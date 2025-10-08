Martínez-Vares, sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama: "La consejera de Salud no puede seguir en su cargo"

El asesor político ha indicado que el PP debería aplicarse la ejemplaridad que pide a los demás. "No soy capaz de encontrar una explicación lógica a por qué mantienen a la consejera de Salud en su puesto", ha reconocido.

Santiago Martínez-Vares ha dejado claro que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía "no puede seguir ni un minuto más" en su cargo tras el fallo en los cribados de cáncer de mama.

El asesor político ha reconocido que no es capaz de encontrar "una explicación lógica ni normal" a por qué le siguen manteniendo en su puesto. "Después de conocerse esta crisis, debería haber asumido su responsabilidad. A los líderes se les ve en las crisis y esta afecta a muchas mujeres", ha señalado.

De esta forma, ha insistido en que, si ella no dimite, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, debería "cesarla". Un cese que ha reconocido que ya "llega tarde".

Por otro lado, ha indicado que el PP debería comenzar a aplicarse esa ejemplaridad que pide a los demás. "No puede tener un estándar como el que tiene con la gestión de Mazón, pero cuando la ministra de Igualdad comete un error digno de una dimisión, como el fallo de las pulseras antimaltrato, pedir la dimisión sin contemplaciones", ha destacado.

Martínez-Vares ha dejado claro que ahora le toca a los 'populares' "aplicarse el libro", confesando que cree que lo ocurrido en los cribados de cáncer de mama va a hacer que la mayoría absoluta que tiene Juanma Moreno esté "en peligro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.