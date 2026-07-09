Martínez-Vares afirma que Europa debe tener una posición única: "Hoy la OTAN está dirigida desde la sombra por un matón"

El consultor político Santiago Martínez-Vares analiza las palabras de Donald Trump después de haber llamado a España "socio terrible" y ahora decir que "se ha redimido por completo". En el vídeo, los detalles.

Donald Trump ha defendido este miércoles que España "se ha redimido por completo" tras, ha asegurado, haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN. Estas palabras vienen precedidas de varios ataques por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN, en los que señalaba que España era un "socio terrible" y que no quería "hacer negocios con ellos".

Tal como asegura el consultor político Santiago Martínez-Vares, "los últimos años la política ha ido a peor desde la llegada en el 2017 de Donald Trump": "El tablero político ha cambiado y Europa tiene que volver a posicionarse, tiene que tener una posición única".

Porque "estamos viendo que hoy la OTAN está dirigida desde la sombra por un matón, por alguien al que solo le importa el dinero", argumenta y concluye Martínez Vares, señalando el ejemplo de lo que hizo con Venezuela.

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la reacción del periodista Antonio Ruiz Valdivia.

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