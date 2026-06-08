Martínez-Brocal: "León XIV es un experto en reconciliar; su objetivo es combatir la polarización de la sociedad"

El periodista ha analizado la visita del papa al Congreso, su mensaje y sus gestos simbólicos, subrayando la elección de vestimenta, el sentido del viaje a España y su llamado a la "dignidad humana" como eje central de su intervención.

Javier Martínez-Brocal, corresponsal de laSexta en Italia, ha analizado en Al Rojo Vivo la visita del papa al Congreso y algunos de los gestos que han marcado su intervención en España, como su elección de vestimenta.

"El papa visita el Congreso como jefe de Estado, pero él se ha presentado como pastor de la Iglesia universal. En ese sentido, ha ido con la sotana blanca, sin la capa roja que llevó en su encuentro con Sánchez y también con los Reyes. Es una forma de decir: yo os hablo aquí como líder de la Iglesia, como alguien por encima de lo político", ha explicado.

Sobre el sentido del viaje, Martínez-Brocal ha subrayado su alcance internacional: "Ha elegido España como un viaje con propósito, a un país con gran eco en Latinoamérica, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Lo que diga aquí quiere que tenga repercusión fuera, por eso aborda cuestiones que trascienden nuestras fronteras".

El periodista también ha enmarcado el mensaje del Pontífice en el contexto político global: "Este papa es un experto en reconciliar. Le interesa acabar con la polarización en la Iglesia y en la sociedad. Lo que ha intentado en el Congreso es fijar un principio común que permita legislar y dialogar: la dignidad humana".

En este sentido, ha añadido: "No es un discurso abstracto, es un principio que hay que aplicar. Y ha reconocido que no siempre es fácil para los partidos. Ha sido, en cierto modo, quitarles la careta a todos: todos dicen estar a favor de la dignidad humana, pero luego implica posiciones concretas sobre inmigración, vida o no discriminación".