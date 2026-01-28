Marta García Aller, sobre Óscar Puente: "Si dar tantas ruedas de prensa acaba siendo confuso, quizá debería replantearse su estrategia de comunicación"

La periodista de 'El Confidencial' analiza la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria de Adamuz y advierte de la importancia de la precisión y coherencia en las explicaciones públicas.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado la gestión de la tragedia ferroviaria en Adamuz por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, especialmente en lo relativo a la explicación pública de lo sucedido.Según la periodista, "la persona encargada de explicarnos qué ha pasado en esta tragedia es responsable de la precisión de sus palabras, porque se presupone que el ministro está bien asesorado por los técnicos".

La periodista ha advertido además de los riesgos de una sobreexposición mediática en este tipo de situaciones: "Si dar tantas entrevistas y ruedas de prensa, en lugar de transmitir transparencia, acaba generando confusión, debería replantearse la estrategia de comunicación, porque hay muchísima gente pendiente de esas explicaciones, no solo sobre lo que ha pasado, sino sobre lo que puede pasar".

Además, ha advertido de que "no tranquiliza a la opinión pública que el ministro diga una cosa y al día siguiente tenga que rectificarse a sí mismo".

