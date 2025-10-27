Juanma Romero revela qué dice el PSOE sobre la reunión de Junts: "No le convendría sumar sus votos a los de la ultraderecha de Vox para una moción de censura"

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', informa en Al Rojo Vivo qué sensaciones tienen en el PSOE sobre la reunión clave que está teniendo la cúpula de Junts en Perpiñán, con un Puigdemont dispuesto a romper el Gobierno.

Después del ultimátum de Miriam Nogueras en el Congreso de los Diputados, amenazando con poner un punto de inflexión ("la hora del cambio", dijo) en la relación entre Junts y el Gobierno, la cúpula del partido independentista está reunida en estos momentos en Perpiñán (Francia) para tomar una decisión al respecto.

"Desde el PSOE dicen que, si no hay una moción de censura, el Gobierno podrá continuar adelante, aunque con muchas dificultades", informa el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', en Al Rojo Vivo.

Y la tesis que ellos sostienen es que "a Junts no le convendría en ningún caso sumar sus votos a la ultraderecha de Vox, porque tendría una penalización altísima en Cataluña, ya que desde allí no sería comprendida una reacción de este tipo", añade el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

