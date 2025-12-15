Marta García Aller, sobre las denuncias de acoso en el PSOE: "Es absurdo presumir de un protocolo que las víctimas no se han atrevido a usar"

La periodista de 'El Confidencial' ha cuestionado el enfoque del discurso del presidente del Gobierno, al considerar que "se está trasladando la responsabilidad a las víctimas por no denunciar", en lugar de poner el acento en las fallas del sistema de protección.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha centrado el debate sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE y la actuación del Gobierno en una crítica directa a la falta de eficacia de los mecanismos existentes.

En respuesta a la sindicalista Afra Blanco, que defendió la necesidad de reforzar la ley de protección del denunciante para combatir el miedo a represalias —"hay técnicos, profesionales y trabajadores que ven lo que ocurre y no denuncian por miedo, y por eso necesitamos esa ley!—, García Aller ha respondido: "Es absurdo presumir de un protocolo que las víctimas no se han atrevido a utilizar". Y ha recurrido a una comparación grafica: "Es como presumir de estar apuntado al gimnasio y no ir".

La periodista también ha cuestionado el enfoque del discurso del presidente del Gobierno, al considerar que "se está trasladando la responsabilidad a las víctimas por no denunciar", en lugar de poner el acento en las fallas del sistema de protección.

En el mismo debate, el periodista Carlos Segovia ha recordado las palabras de Yolanda Díaz, quien calificó de "cosmética" la respuesta institucional hasta ahora. Afra Blanco, por su parte, ha insistido en la necesidad de evitar la revictimización y subrayó que "han acertado las mujeres y ha fallado la parte del PSOE que lo ha invisibilizado", reclamando una protección efectiva para las víctimas.

