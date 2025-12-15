Ahora

en al rojo vivo

Marta García Aller, sobre las denuncias de acoso en el PSOE: "Es absurdo presumir de un protocolo que las víctimas no se han atrevido a usar"

La periodista de 'El Confidencial' ha cuestionado el enfoque del discurso del presidente del Gobierno, al considerar que "se está trasladando la responsabilidad a las víctimas por no denunciar", en lugar de poner el acento en las fallas del sistema de protección.

Marta García Aller, sobre las denuncias de acoso en el PSOE: "Es absurdo presumir de un protocolo que las víctimas no se han atrevido a usar"

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha centrado el debate sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE y la actuación del Gobierno en una crítica directa a la falta de eficacia de los mecanismos existentes.

En respuesta a la sindicalista Afra Blanco, que defendió la necesidad de reforzar la ley de protección del denunciante para combatir el miedo a represalias —"hay técnicos, profesionales y trabajadores que ven lo que ocurre y no denuncian por miedo, y por eso necesitamos esa ley!—, García Aller ha respondido: "Es absurdo presumir de un protocolo que las víctimas no se han atrevido a utilizar". Y ha recurrido a una comparación grafica: "Es como presumir de estar apuntado al gimnasio y no ir".

La periodista también ha cuestionado el enfoque del discurso del presidente del Gobierno, al considerar que "se está trasladando la responsabilidad a las víctimas por no denunciar", en lugar de poner el acento en las fallas del sistema de protección.

En el mismo debate, el periodista Carlos Segovia ha recordado las palabras de Yolanda Díaz, quien calificó de "cosmética" la respuesta institucional hasta ahora. Afra Blanco, por su parte, ha insistido en la necesidad de evitar la revictimización y subrayó que "han acertado las mujeres y ha fallado la parte del PSOE que lo ha invisibilizado", reclamando una protección efectiva para las víctimas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Balance político de 2025 | Sánchez intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual señalando a la derecha: "No vamos a aceptar lecciones"
  2. Así ha sido la comparecencia de Salomé Pradas en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados
  3. Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
  4. Sánchez anuncia un abono único de transportes con tarifa plana para todo el país: "Costará 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes"
  5. Última hora de la borrasca Emilia | La borrasca Emilia deja rescates, calles anegadas en Orihuela y Totana y alerta de la CHE por el riesgo de crecidas
  6. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados