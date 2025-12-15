Marta García Aller, tras decir Sánchez que merece la pena gobernar: "Cuánto más aguante un Gobierno débil, más favor le hace a Vox"

La periodista Marta García Aller reacciona a las palabras que el presidente del Gobierno pronunció en un mitin del PSOE en Cáceres, en respuesta a los escándalos que han salpicado al partido en los últimos días.

Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial' y de 'Onda Cero', analiza las palabras que el presidente del Gobierno pronunció durante un mitin del PSOE en Cáceres, en media de la campaña para las elecciones extremeñas que se celebrarán este domingo, 21 de diciembre.

En plena ola de escándalos por la presunta corrupción que acecha a varios exdirigentes del partido, junto con la detención de la ya llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, y del que fuera presidente de SEPI, Vicente Fernández, así como las denuncias por acoso sexual que han surgido dentro del PSOE, Pedro Sánchez apelaba a la resistencia y sentenciaba que pese a todo, "merecía la pena gobernar". Además, recordaba: "Todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español".

"En 2023, Sánchez volvió a conseguir el Gobierno con la idea del miedo a Vox y de ser el freno a la extrema derecha", asegura la periodista; sin embargo, y según su opinión, "cuando más tiempo permanece un gobierno sin mayoría parlamentaria, rodeado de escándalos de corrupción y ahora también de acoso sexual, relacionados con personas que él mismo nombró, me parece que, más que el freno a la ultraderecha, es su gasolina, porque está dando munición a aquellos a los que decía trabajar para mantener lejos del Gobierno".

Es decir, "cuanto más aguante un gobierno débil y que no tiene palabra, porque estamos viendo qué decía Sánchez antes y qué es lo que hace ahora, más favor le está haciendo a Vox", remata García Aller.

