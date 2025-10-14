Marta García Aller, sobre Ayuso y el aborto: "Hay mucho más de política de lo que nos gustaría en el derecho al aborto"

La periodista, en Al Rojo Vivo, ha analizado las palabras de Ayuso sobre el aborto y ha afirmado que "en la sanidad pública madrileña no existe la libertad que cabría esperar para practicar abortos".

La periodista Marta García Aller se ha referido en Al Rojo Vivo a las nuevas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto. En relación con las críticas a los médicos que se niegan a practicarlo, García Aller ha subrayado: "No es señalamiento, es importante repetirlo, porque esas listas no son públicas y sirven para evitar que se den circunstancias anómalas, como que profesionales que no practican abortos en la sanidad pública sí lo hagan en la privada".

La periodista ha destacado además que, según muchos profesionales sanitarios, en la Comunidad de Madrid "no existe la libertad que podríamos presuponer para practicar abortos en la sanidad pública". "De hecho, son muy pocos los que lo hacen, porque los jefes, los hospitales o las dinámicas de poder dentro de las organizaciones invitan a no hacerlo", ha añadido.

Por último, ha reflexionado sobre las presiones políticas que rodean este tema: "Tengas las ideas personales que tengas, al final lo que quieres es tener el día a día en paz. Mucha gente evita hacerlo no por un problema de conciencia, sino para no meterse en política. Hay mucho más de política de lo que nos gustaría en el derecho al aborto".