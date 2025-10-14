Ahora

Análisis político

Mario Saavedra, del encuentro entre EEUU y España: "Trump empieza a respetar a Sánchez, le gusta la gente que se lo pone difícil"

Mario Saavedra, periodista de 'El Periódico, pudo ver de primera mano el saludo, en la Cumbre de la Paz de Egipto, entre el presidente de EEUU y de España. En el vídeo, los detalles de su análisis y su particular "apuesta" entre la relación de los mandatarios.

Marío Saavedra

El periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico' estuvo presente este lunes en la Cumbre de la Paz, en Egipto, y pudo ver de primera mano el encuentro entre los presidentes de EEUU y del Gobierno de España, Donald Trump y Pedro Sánchez. En una entrevista para la Cadena SER, el presidente del Gobierno ha asegurado que fue un "encuentro cordial".

"Para interpretar a Trump, hay que hacer una apuesta", asegura el periodista, admitiendo que puede "estar equivocado". Y es la siguiente: "Creo que Trump aprecia a España y empiezo a ver que respeta a Sánchez. A Trump le gusta la gente que se lo pone difícil".

Esto es, "creo que Trump no soporta a la gente dócil", admite el periodista, señalando que "ha pasado ya un tiempo y no ha puesto ninguna sanción a España". Por ende, "tengo la sensación de que hay cierta sintonía entre Trump y Sánchez y que valora a España, ya dijo hasta dos veces que la economía de España iba muy bien". En el vídeo podemos ver completo su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de objetores y comienza los trámites para blindar el aborto en la Constitución
  2. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  3. Sánchez insiste en que no hay financiación ilegal en el PSOE y justifica los pagos en efectivo: "Como hacen todas las empresas"
  4. El Banco Sabadell avanza que solo un 2,8% de sus accionistas minoristas acepta la OPA del BBVA
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. 10 mossos resultan heridos tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt