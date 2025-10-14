Análisis político
Mario Saavedra, del encuentro entre EEUU y España: "Trump empieza a respetar a Sánchez, le gusta la gente que se lo pone difícil"
Mario Saavedra, periodista de 'El Periódico, pudo ver de primera mano el saludo, en la Cumbre de la Paz de Egipto, entre el presidente de EEUU y de España. En el vídeo, los detalles de su análisis y su particular "apuesta" entre la relación de los mandatarios.
El periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico' estuvo presente este lunes en la Cumbre de la Paz, en Egipto, y pudo ver de primera mano el encuentro entre los presidentes de EEUU y del Gobierno de España, Donald Trump y Pedro Sánchez. En una entrevista para la Cadena SER, el presidente del Gobierno ha asegurado que fue un "encuentro cordial".
"Para interpretar a Trump, hay que hacer una apuesta", asegura el periodista, admitiendo que puede "estar equivocado". Y es la siguiente: "Creo que Trump aprecia a España y empiezo a ver que respeta a Sánchez. A Trump le gusta la gente que se lo pone difícil".
Esto es, "creo que Trump no soporta a la gente dócil", admite el periodista, señalando que "ha pasado ya un tiempo y no ha puesto ninguna sanción a España". Por ende, "tengo la sensación de que hay cierta sintonía entre Trump y Sánchez y que valora a España, ya dijo hasta dos veces que la economía de España iba muy bien". En el vídeo podemos ver completo su análisis.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.