Mario Saavedra, sobre el conflicto en Gaza: "A corto plazo Israel ganará la guerra, pero a largo la perderá para siempre"

El viaje de la Flotilla Sumud Global a territorio gazatí para intentar romper el bloqueo israelí y transportar ayuda humanitaria ha levantado todo tipo de polémicas y opiniones.

Para Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista de internacional de El Periódico, "la reacción de la derecha en España" puede ser que comience con "repetir todos esos mantras como 'selfie-flotilla', es decir, los que han ido en la Flotilla solo quieren llamar la atención".

"Que no se consigue nada es otra de las cosas que están diciendo y es lo mismo que dijeron con el reconocimiento del Estado palestino. Para una cierta parte de España, nada de lo que haga la población civil sirve, pero estamos viendo que sí", añade.

Por su parte, Saavedra indica que "la presión internacional está en absolutos máximos. Israel no puede soportar tener a la vez en contra a Francia, a Reino Unido y a buena parte de la población mundial".

"A corto plazo Israel va a ganar la guerra, a largo plazo, si sigue manteniendo esta posición, la va a perder para siempre porque sin el apoyo explícito de presidentes demócratas y republicanos no puede ser el mismo", ha sentenciado.