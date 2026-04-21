Mario Saavedra analiza la situación en Irán: "Estamos viviendo una guerra de nervios"

El periodista ha recordado que nos encontramos en una situación en la que la economía mundial "está secuestrada", indicando que Estados Unidos e Irán están "mostrando músculo" y tratando de discernir "cuánto tiempo podrán aguantar".

Mario Saavedra ha analizado la situación de la guerra en Irán, reconociendo que cree que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz "es efectivo". "Estamos viviendo una guerra de nervios", ha explicado, destacando que la economía mundial "está secuestrada".

"Hay 20.000 marineros que están allí con poca agua y comida, secuestrados en cierta parte por sus navieras", ha señalado, indicando que Estados Unidos e Irán están "mostrando músculo" y tratando de discernir "cuánto tiempo son capaces de aguantar".

De esta forma, el periodista ha reconocido que cree que las negociaciones entre ambos países van a ser "muy largas y complejas".

Mario Saavedra ha recordado que Irán enriquecía un 3,67% de uranio desde el acuerdo alcanzado en 2015 hasta 2017. "Entonces, llegó Donald Trump y lo tumbó. Irán empezó a enriquecer uranio hasta el 60% actual", ha recalcado.

Un hecho al que hay que añadirle la situación que ahora se está viviendo en el estrecho de Ormuz. Por tanto, ha destacado que cree que el presidente de Estados Unidos "no ha arreglado ningún problema" y ha terminado estropeando, al menos, "otras dos cuestiones".

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