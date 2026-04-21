Mario Saavedra analiza el futuro de la guerra en Irán: "Vamos a ver en los próximos días una escalada para desescalar"

En Al Rojo Vivo, Mario Saavedra advierte de que Irán y Estados Unidos han llegado a un punto límite: prevé una posible escalada militar a corto plazo combinada con negociaciones ante el bloqueo estratégico.

En Al Rojo Vivo, el periodista Mario Saavedra traza un análisis claro del momento que atraviesa el conflicto en Irán: "Los expertos en negociación internacional coinciden en que un país en guerra solo se sienta a negociar cuando asume que ya no puede avanzar más por la vía militar. Y esa es, precisamente, la situación de Irán y Estados Unidos".

No obstante, advirte de que ese escenario no implica una distensión inmediata: "Eso no significa que no vayamos a ver en los próximos días lo que se conoce como una 'escalada para desescalar'". En este sentido, subraya que ambas potencias mantienen una importante capacidad operativa. Según datos citados por el The New York Times, Irán conserva en torno al 40% de su capacidad de drones y el 60% de sus lanzaderas, mientras que Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar, con decenas de miles de efectivos y el envío de un tercer portaaviones, el USS George H. W. Bush (CVN-77).

"Este contexto no garantiza que no se produzca algún tipo de incursión",alerta. Con todo, Saavedra resume el escenario en una doble dinámica: "Probablemente veremos en los próximos días una escalada controlada, pero también negociaciones, porque ninguna de las partes puede seguir avanzando únicamente mediante la fuerza militar".

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