Mario Saavedra analiza los ataques de Israel al Líbano: "Von der Leyen aún no ha dicho nada sobre esta invasión"

Israel aumenta su ofensiva en Líbano: el primer ministro israelí ha dado instrucciones para aumentar lo que denomina "zona de seguridad" pese a que ya ocupan una décima parte de la zona. Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', recuerda que esta es la quinta invasión israelí de Líbano y "parece que esta vez va a ser la definitiva. O eso al menos lleva dice Benjamín Netanyahu".

Saavedra explica que en la primera invasión de Israel a Líbano se creó Hizbulá, es decir, con la primera invasión, provocó la creación de un grupo calificado como grupo terrorista por la Unión Europea. Y fue en 1978. "Más de 50 años después seguimos sin ver una solución a ese conflicto", señala el experto, indicando que "Ursula von der Leyen todavía no ha dicho nada sobre esta invasión. Y la hemos visto muy reactiva en asuntos de la región".

Así, recuerda Saavedra que la misión FINUL termina en unos meses (a finales de año) y era la única barrera que tenía, en el fondo estaban haciendo de escudos humanos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando acabe: "Porque si ya no tiene ni siquiera esa barrera, lo más probable es que Israel, con el permiso de Estados Unidos y con la aquiescencia de la Unión Europea, se quede con un quinto o una décima parte del territorio libanés", concluye el experto.

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