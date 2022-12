Rubalcaba preside la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE tras el batacazo electoral del 21-O. ¿Se puede fraguar en ella la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba? El periodista Antonio Miguel Carmona defiende que Rubalcaba no va a dimitir. Según Paco Marhuenda, en el interior del partido socialista Rubalcaba cada vez cuenta con menos apoyos. Griñán ha afirmado que "Rubalcaba no debería de atrincherarse en su asiento hasta 2016", unas declaraciones que dejan entrever la intención de Griñán de postularse como alternativa al líder socialista.

Paco Marhuenda lo tiene claro. "Rubalcaba debería de irse en un gesto de dignidad y hombría". Marhuenda, que ha confesado tener simpatía hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que los socialistas deberían aconsejar a Rubalcaba su marcha, pues se está convirtiendo en un instrumento favorable a la continuidad de Rajoy. Antonio Miguel Carmona ha recordado que Rubalcaba fue elegido tan sólo hace ocho meses.

Según la periodista Eva Orúe, la pregunta es si existe alternativa o mejor candadidato en el PSOE en estos momentos y la respuesta es que no. "No que no haya aspirantes, sino que los aspirantes que existen sean mejores u ofrezcan algo más que Rubalcaba"., ha señalado Orúe. Para Jesús Maraña, el PSOE podría tener un candidato mejor que Rubalcaba y "es algo que al partido le interesa". No obstante, Maraña no espera gran cosa de la Ejecutiva, tan sólo "una aclaración a las declaraciones de Griñán".